Специалисты рассказали, почему важны полноценный сон и отдых

Многие люди сталкиваются с такой проблемой, как постоянная усталость и упадок сил. Даже после пробуждения утром человек может чувствовать себя уже уставшим. В чем причина? Прежде чем заказывать в интернет-аптеке аптека.ру добавки и витамины, стоит пересмотреть распорядок дня. При неадекватном режиме сна и отдыха ухудшается самочувствие, могут возникнуть хронические заболевания, раздражительность.

Основной крепкого здоровья считаются следующие принципы:

полноценный сон;

сбалансированное питание;

соблюдение правил личной гигиены.

Полноценный сон — это порядка 7-8 часов для взрослого человека. Нужно придерживаться установленного распорядка, независимо от дня недели, насыщенности дня, количества работы. Нужно вовремя отрываться от дел, устраивать продолжительный перерыв, чтобы организм смог восстановиться ночью. Вы будете просыпаться каждое утро с большим зарядом сил.

Во сколько рекомендуется засыпать

В темное время суток в организме вырабатывается такой гормон, как мелатонин. По этой причине с наступлением темноты каждый человек хочет спать. В светлое время суток наблюдается высокая работоспособность. Рекомендуется засыпать не позже 11 часов вечера. Это позволит гормону вырабатываться в нужном количестве. Вовремя ложась спать, вы исключите частые стрессы, замедлите процесс старения кожи. Это считается профилактикой многих заболеваний. Полноценный сон важен как для мужчин, так и для женщин в любом возрасте. Это залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия.