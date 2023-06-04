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В Минобороны предложили ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат
Граждане по факту получат уведомление в личном кабинете на портале «Госуслуги».

В Минобороны предложили ставить граждан на воинский учет и снимать с него без личной явки в военкомат. Как пишут РИА Новости, соответствующий проект постановления правительства разработало министерство обороны.

Там считают, что ставить и снимать граждан с воинского учета без посещения военкомата можно на основании сведений «в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».

Граждане по факту получат уведомление в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Однако без личной явки не обойтись при медицинском освидетельствовании и обследовании, проведении профессионального психологического отбора, а также внесении изменений в документы персонального воинского учета.

Оповещать граждан планируется бумажными и электронными повестками, при этом последние «дублируются в личные кабинеты граждан в реестре направленных (врученных) повесток».

Вручать повестки должны будут работники военкоматов, должностные лица местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета, руководители и должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, в которых граждане работают или учатся. Вручение должно происходить лично и не позднее чем за три дня до назначенного срока явки в военкомат.

Также повестку смогут отправлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией.

В проекте также указывается, что если повестка не считается врученной лично или по почте, то она будет числиться полученной после семи дней с момента ее размещения в реестре повесток.