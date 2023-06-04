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На Старожиловском конезаводе заявили об угрозе исчезновения русской верховой лошади
Сейчас на конезаводе — 149 лошадей: от жеребят 2022 года рождения и до самого старшего жеребца, родившегося в 1995 году.

На Старожиловском конезаводе заявили об угрозе исчезновения русской верховой лошади. Слова замдиректора и ветврача конезавода Елены Шишкиной привели РИА Новости.

Старожиловский конезавод — единственное место в мире, где разводят русских верховых лошадей. Сама порода — часть национального достояния.

Сейчас на конезаводе — 149 лошадей: от жеребят 2022 года рождения и до самого старшего жеребца, родившегося в 1995 году.

Елена Шишкина говорит, что породу можно потерять в течение двух лет.

«Еще в прошлом году у нас было 63 матки, а сейчас мы были вынуждены сократить поголовье до 40, связанно это прежде всего с отсутствием финансирования и своих пастбищ», — пишут РИА-Новости.