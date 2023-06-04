Касимовцу, который перевозил наркотики, огласили приговор

Касимовцу, который перевозил наркотики, огласили приговор. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина в феврале купил в Рязани наркотики в крупном размере для личного употребления. Часть он попробовал сразу, а остальное — хранил в кармане куртки и в пачке из-под сигарет.

По пути в Касимов его остановили полицейские и обнаружили запрещенные вещества.

Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в 30 000 рублей. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком два года.