В Рязани представили выставку с фотографиями предпринимателей, открывших бизнес с нуля

В Рязани открылась фотовыставка «Бизнес в объективе», которую представил банк ПСБ. На форуме «Совет регионов Опоры России» можно было познакомиться с фото рязанских предпринимателей, которые открыли свое дело с нуля и продолжают развивать его в современных экономических условиях.

В фотосессии участвовали одиннадцать региональных бизнесменов. Фотограф снял бизнесменов в привычных для них интерьерах и с выпускаемой продукцией. Например, руководитель компании «Настоящие специи» Анна Орлова держит в руках упакованные пряности: в 2012 году она открыла собственное производство в селе Поляны под Рязанью. И за 12 лет работы ей удалось расширить производство, поэтому сегодня ассортимент продукции составляет уже 128 позиций. На другой фотографии — руководитель предприятия «Альянс» Андрей Злобин. Камера запечатлела его на фоне ярких кресел для поездов. Компания выросла из небольшого предприятия по производству автомобильных и автобусных кресел, со временем были освоены современные технологии производства изделий для мебельной, железнодорожной, сельскохозяйственной и автомобильной техники.

Вице-президент — региональный директор ПСБ в Рязани Татьяна Коломиец рассказала, что фотовыставка «Бизнес в объективе» существует уже девять лет, в ней участвовали предприниматели практически всех городов страны — от Калининграда до Владивостока.

«С помощью таких социальных проектов мы показываем обществу лицо малого и среднего бизнеса и его повседневную жизнь. Через фотографию рассказываем рязанцам, что за продуктами питания на полках магазинов, рекламными щитами на улицах, автокреслами и мебелью, которыми мы пользуемся, стоят конкретные люди, которые вкладывают силы и эмоции в свое дело, преодолевают трудности, чтобы производство существовало. Этим проектом мы хотим выразить поддержку малому и среднему предпринимательству региона», — прокомментировала Татьяна Коломиец.

Кроме того, она отметила, что бизнес сегодня ждет от банков конкретных инструментов, которые помогут предприятию расширить ассортимент, обновить оборудование, найти новые возможности и ресурсы развиваться. При этом самый важный и ценный из них — время, которое предприниматели стремятся беречь и экономить, поэтому ПСБ предлагает им удаленные сервисы и онлайн-кредитование.

«Мы цифровизуем наши услуги, технологии и процессы. Таким образом появляются новые продукты, которые можно быстро оформить. Например, кредит „Без бумаг. Оборотный“ с предодобренным решением на 10 лет. Для того чтобы его получить, достаточно всего лишь подать заявку на сайте банка. Не требуется никаких дополнительных документов, а решение банк принимает в короткие сроки. Формат десятилетней возобновляемой кредитной линии очень удобен для пополнения оборотных средств на закупку продукции, сырья или комплектующих, на оплату текущих расходов — от коммунальных и арендных платежей до расчетов с бюджетами всех уровней», — дополнила Татьяна Коломиец.

Не меньше внимания было уделено и предприятиям АПК: мерам поддержки сельхозпроизводителей на форуме была посвящена отдельная пленарная часть, на которой выступил вице-президент, заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

«По мнению наших аналитиков, прогнозы у отрасли благоприятные. По итогам 2022 года выручка агропромышленного комплекса обновила рекорд, составив 5,7 трлн рублей. На сегодняшний день наиболее комфортно себя чувствуют крупные производители, имеющие лучший уровень технологической оснащенности, доступ к рынкам сбыта и финансированию. ПСБ поддерживает комплексное развитие агропредприятий с помощью льготного финансирования „ПСБ растем вместе!“. Этот кредит отличается упрощенной процедурой принятия решения и меньшим числом документов», — подчеркнул Кирилл Тихонов.