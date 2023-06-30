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Бастрыкин потребовал проверить лишенную родительских прав рязанку, у которой продолжает жить ребенок

В эфире федерального канала обсуждали ситуацию о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей жительницей Рязанской области. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба следкома.

Женщину ранее лишали родительских прав в отношении четверых детей. После этого у нее родился мальчик, которого органы опеки по каким-то причинам не изъяли из семьи. На момент 30 июня он продолжил находиться с матерью.

Отмечается, что по этому факту уже проводилась полицейская проверка.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю рязанского следкома Владимиру Никешкину организовать проверку и представить подробный доклад по этой ситуации.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Рязанской области стала героиней выпуска «Мужское/Женское».