Многодетная мать из Рязанской области стала героиней выпуска «Мужское/Женское»

Многодетная мать из Рязанской области стала героиней выпуска «Мужское/Женское». Программа вышла в четверг, 29 июня, на «Первом канале».

Героиней выпуска стала Надежда Касатова. Во время пребывания в рязанской детской больнице, соседка Касатовой по палате заметила, что женщина ведет себя неадекватно: кричит на грудного ребенка и не следит за его состоянием. Младенец был грязный, у него была огромная пупочная грыжа. В передаче рассказали, что ребенок имеет множество различных заболеваний. Соседка по палате Дарья обратилась в органы опеки.

У женщины пятеро детей. Трое из них живут в приемной семье. Касатова заявила, что хочет забрать детей себе, однако она ни разу их не навестила. Рязанка планирует оплатить алименты и вернуть детей себе за счет военных компенсаций сожителя, который ушел на СВО из колонии. В выпуске появился ее новый мужчина, который является отцом двух детей женщины.

В выпуске пояснили, что неизвестно на какие средства живет семья, потому что Надежда не получает выплат от государства из-за того, что потеряла свои документы. Ее сожитель также порвал паспорт, когда находился в состоянии опьянения. В месяц он получает примерно 7 тыс. рублей на подработках.

Соседи женщины рассказали, что она с сожителем систематически пьет и употребляет наркотики. Дети живут в ужасных условиях. Касатова выбрасывала на глазах детей котят из окна квартиры, а из домашней черепахи сварила суп.

«В семье было четверо детей, Надя периодически уезжала, потом возвращалась. В последний раз детей пришлось забирать в связи с угрозой жизни. Она оставила детей с чужими нетрезвыми людьми. Зная ее прошлое, чтобы не повторить с новорожденным ребенком случившегося мы сразу же взяли семью под контроль. Поставить ее на учет по той или иной причине у нас не было основания. Но с момента выписки ее из роддома пристально за ней наблюдали и посещали часто без предупреждения», — сообщила съемочной группе секретарь КДН и ЗП Кораблинского района Марина Комарцева.

В конце передачи директор реабилитационного центра предложил Касатовой пройти курс реабилитации. Рязанка обещала поговорить с ним после передачи.