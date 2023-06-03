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Зеленский заявил, что Украина готова приступить к контрнаступлению
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова начать контрнаступление, но оно «может обойтись очень дорого». Об этом он рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова начать контрнаступление, но оно «может обойтись очень дорого». Об этом он рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

«Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — сообщил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что наступление обойдется Украине слишком дорого: в ходе контрнаступления Киев потеряет большое количество солдат, так как Россия имеет превосходство в воздухе. Он также призвал Запад отправить Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Зеленский добавил, что Украина не получила обещанное количество оружия от западных стран и «не может ждать месяцами».

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на поддержку Украины Европа отправила 60 миллиардов евро.