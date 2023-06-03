В Рязани до конца суток резко ухудшится погода
В Рязани в субботу, 3 июня, до конца суток ухудшится погода. Местами пройдет сильный ливень, в отдельных районах ожидается гроза и град.
В Рязани в субботу, 3 июня, до конца суток ухудшится погода. Местами пройдет сильный ливень, в отдельных районах ожидается гроза и град. Ветер может достигать 19 метров в секунду, сообщается на сайте мэрии.
Жителей призвали быть осторожными и посоветовали переждать непогоду в помещении, а водителям быть осторожнее на дорогах и парковаться вдалеке от деревьев и плохо укрепленных конструкций.
Напомним, ранее метеопредупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.