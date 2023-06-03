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В Рязани до конца суток резко ухудшится погода
В Рязани в субботу, 3 июня, до конца суток ухудшится погода. Местами пройдет сильный ливень, в отдельных районах ожидается гроза и град.

В Рязани в субботу, 3 июня, до конца суток ухудшится погода. Местами пройдет сильный ливень, в отдельных районах ожидается гроза и град. Ветер может достигать 19 метров в секунду, сообщается на сайте мэрии.

Жителей призвали быть осторожными и посоветовали переждать непогоду в помещении, а водителям быть осторожнее на дорогах и парковаться вдалеке от деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Напомним, ранее метеопредупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.