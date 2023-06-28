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Водителям начали приходить штрафы с новых камер на трассе М5 около Рязани

В Рязанской области на трассе М5 установили камеры. Водителям начали приходить штрафы, сообщают жители в группах Вконтакте.

Камеры появились на перекрестках в Рыбном, Высоком и Срезневе. Также там поставили знаки ограничения скорости до 50 км в час.

«Одна поездка в Москву 5 штрафа с Рязанских камер давайте сделаем камеры на 20км/ч в населенных пунктах! До 80 не было бы штрафов», — сообщает пользователь Вконтакте в группе «Подслушано у Водителей Рязани».