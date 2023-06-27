Убийце 20-летней студентки РГУ огласили приговор

Жителя Захаровского района признали виновным в убийстве своей знакомой. Об этом сообщается на сайте регионального следкома.

В ночь на 3 ноября 2022 года обвиняемый находился в гостях у девушки, с которой ранее поддерживал близкие отношения. В какой-то момент у него возник с ней конфликт, в результате которого он задушил ее, а тело спрятал в диван. С места преступления молодой человек скрылся.

Мужчину задержали в Воронеже спустя несколько дней, 19 ноября, и привезли в Рязань. Он признал свою вину полностью и подробно рассказал о деталях случившегося.

В результате суд ему назначил 8,5 лет колонии строгого режима.