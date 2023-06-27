В Михайловском районе похоронили погибшего на СВО ефрейтора
В селе Маково Михайловского района 26 июня простились с ефрейтором Александром Воякиным. Об этом сообщает группа «Михайлов-ТВ».
Воякин погиб 21 июня 2023 года в ходе спецоперации на территории Херсонской области.
«Александр родился 2 февраля 1991 года в селе Романовка Киргизской ССР. Рос в многодетной семье. Учился в Маковской школе Михайловского района. Закончил ПТУ 25 по специальности тракторист. Срочную службу проходил в 2009—2010 годах в Туле и в Рязани в Воздушно-десантных войсках. Работал в Санкт-Петербурге изолировщиком спектра технологического персонала», — сообщается в группе.