Российские военные отбили попытки ВСУ пойти в наступление на Артемовск
Российские военные отбили попытки ВСУ пойти в наступление на Артемовск. Об этом сообщило
«Силами до роты вооруженные формирования Украины попытались атаковать в районе населенного пункта Артемовск. Удары наносились по флангам наших подразделений на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — отметил он.
Марочко отметил, что авиация, артиллерия и ракетные войска ВС России нанесли «успешные огневые поражения по сосредоточению живой силы и техники противника». «Понеся потери, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи», — подчеркнул военный.