Путин подписал указ о введении ответных мер на потолок цен на российскую нефть

Запрет вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

Путин подписал указ о введении ответных мер на потолок цен на российскую нефть. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Согласно указу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются в те страны, где используется прямо или косвенно механизм фиксации предельной цены. Запрет вступает в силу с 1 февраля 2023 года, общий срок действия указа — 1 июля 2023 года.

Уточняется, что специальным документом президент может выдать спецразрешение на экспорт нефти, который запрещен указом.

Напомним, в начале декабря страны Евросоюза приняли решение о предельной цене на российскую нефть.