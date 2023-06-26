Дочь бывшего губернатора Рязанской области Алена Любимова вышла замуж
Дочь бывшего губернатора Рязанской области Алена Любимова вышла замуж. Об этом сообщил
Дочь Николая Любимова стала женой рязанца Никиты Гольцова. Свадьба прошла в Калуге в традиционном стиле в субботу, 24 июня.
Отмечается, что мать мужа Алены Любимовой — владелица рязанской мебельной фирмы «Фулл хаус», отец — предприниматель.
Николай Любимов был губернатором Рязанской области с 2017 по 2022 год. Сейчас он представляет регион в Совете Федерации.