ARD: переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле

Официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле. Об этом сообщило ТАСС , ссылаясь на телеканал ARD.

По информации источника, в субботу, 24 июня, в Копенгагене прошла международная встреча «в условиях строжайшей секретности». В ней участвовали дипломаты западных стран, а также представители Индии, Китая, Бразилии, ЮАР.

Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, сохраняющих нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Отмечается, что инициатором переговоров был Киев.