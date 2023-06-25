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Кадыров заявил, что ради личных амбиций Пригожин «наплевал» на любовь к России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин ради личных амбиций «наплевал» на привязанность и любовь к России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин ради личных амбиций «наплевал» на привязанность и любовь к России.

«Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне», — написал глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале.

По его словам, он убеждал Пригожина оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности.

Кроме того, Кадыров призвал всех бойцов группы «Вагнер» осознанно принимать решения, думая о будущем России.