В Рязани на крыше школы засняли драку рабочих
В Рязани на крыше школы № 70 на улице Сельских Строителей сняли на видео потасовку. Видео опубликовал 7info.
В Рязани на крыше школы № 70 на улице Сельских Строителей сняли на видео потасовку. Видео опубликовал
В пресс-службе мэрии прокомментировали инцидент.
По информации подрядной организации, на крыше действительно находились рабочие — в школе проводится капремонт. С участниками потасовки бригадиры провели разъяснительную беседу. За нарушение трудовой дисциплины рабочие оштрафованы, контроль за работой бригады усилен.
Видео: 7Info