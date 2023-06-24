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Путин поблагодарил Лукашенко за «проделанную работу»
Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за «проделанную работу». Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за «проделанную работу». Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

«Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК „Вагнер“. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным об остановке движения вооруженных лиц «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.