Путин поблагодарил Лукашенко за «проделанную работу»
Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за «проделанную работу». Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.
Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за «проделанную работу». Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.
«Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК „Вагнер“. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным об остановке движения вооруженных лиц «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.