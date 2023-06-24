Лукашенко заявил об остановке движения отрядов «Вагнера» по территории России

Президент Республики Беларусь провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.
Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России, главы государств договорились о совместных действиях.
Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Сообщается, что переговоры длились в течение всего дня, в результате чего пришли к договоренностям о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России».
Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. «На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер», — сообщает пресс-служба.