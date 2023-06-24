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Пригожин: мы разворачиваем свои колонны и уходим в полевые лагеря
Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря. Сообщение об этом опубликовал телеграм-канале его пресс-службы.

Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря. Сообщение об этом опубликовал телеграм-канале его пресс-службы.

Пригожин отметил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать, и за сутки отряды прошли не доходя 200 километров до Москвы.

«За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в полевые лагеря согласно плану», — заявил Пригожин.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным об остановке движения вооруженных лиц «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.