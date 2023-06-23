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В МИД Эстонии заявили, что 11-й пакет санкций против России вступил в силу

Новый пакет европейских санкций против России вступил в силу. Об этом объявили в МИД Эстонии.

Новые ограничения вводятся против 87 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

В Таллине заявили, что ЕС ужесточил ограничения на экспорт автомобилей в Россию, запретил поставки в страну пневматического и газового оружия. Судам, которые не соблюдают нефтяное эмбарго, запрещено заходить в порты стран Европейского союза.

Новый пакет также предусматривает возможность запретить экспорт в третьи страны, если есть подозрения, что затем эти товары попадают в Россию.

Напомним, в апреле этого года в ЕС заявили, что больше не будут вводить санкции в отношении России, однако 21 июня в Брюсселе постпреды согласовали 11-й пакет санкций против России.