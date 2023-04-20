В Евросоюзе заявили, что больше не будут вводить санкции против России

В Евросоюзе заявили, что больше не будут вводить санкции против России. Об это в четверг, 20 апреля, пишет URA.RU со ссылкой на газету Financial Times.

Такое решение принято из-за того, что антироссийские санкции приносят вред странам Европы.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше вреда, чем пользы», — уточняет Financial Times.

В материале подчеркнули, что есть определенные сферы экономики РФ, ограничение которых негативно повлияет именно на Европейский союз.

Ссылаясь на своего инсайдера, журналисты пояснили, что новый пакет санкций от ЕС максимум может расширить уже существующие ограничения.