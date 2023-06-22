В пятницу в Рязанской области ожидается дождь и до +25 градусов
В пятницу, 23 июня, в Рязанской области ожидается дождь и до +25 градусов. Прогноз погоды
Будет облачно, ночью с прояснениями.
Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днем пройдет дождь, местами сильный. Также в отдельных районах днем ожидается гроза и град.
Ветер южной четверти, ночью 5-10 метров в секунду, днем при грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов, днем +20, +25 градусов.
МЧС напоминает, что на территории области сохраняется высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность.