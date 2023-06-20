В рязанской мэрии назвали причину потопа на Первомайском проспекте
В рязанской мэрии назвали причину потопа на Первомайском проспекте.
«В связи с ограниченным сроком отключения потребителей (14 дней), после опрессовки 1-й тепломагистрали на Первомайском проспекте, МУП „РМТПС“ сразу приступила к дренированию трубы (сливу воды) для дальнейшей ее замены подрядной организацией в рамках капитального ремонта», — сообщили в горадминистрации.
Напомним, рязанцы пожаловались на льющийся кипяток на Первомайском проспекте во вторник, 20 июня.