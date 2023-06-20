Рязанцы пожаловались на льющийся на Первомайском проспекте кипяток
Рязанцы пожаловались на льющийся на Первомайском проспекте кипяток. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Рязани».
Судя по кадрам, вода вытекла на проезжую часть.
«Не знаю как это назвать, но льется кипяток. Который пролетающие легковые автомобили щедро разбрызгивают на ООТ. Автобусы и маршрутки едут довольно аккуратно. Если это необходимо, в плане ремонта, то может лучше делать это в ночное время, когда людей на тротуарах нет…» — указано в публикации.