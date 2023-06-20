В нескольких областях Украины прогремели взрывы
В нескольких областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».
По информации издания, в ходе атаки ВС России повредили объект критической инфраструктуры во Львове.
Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области зафиксировали прилеты не менее семи ракет, которые попали по складу.
Также издание сообщает, что взрывы были слышали жители Киева и Кривого Рога. Украинские СМИ сообщали об атаке беспилотников.