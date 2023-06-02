Предпринимателю грозит штраф за отсутствие разрешения на перевозку рязанской древесины
Рязанская природоохранная прокуратура выявила индивидуального предпринимателя, который перевозил древесину без сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что бизнесмен перевозил древесину хвойных пород без оформленного на то разрешения.
В отношении него возбудили административное дело за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней (часть 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ). Материалы дела направлены в суд.