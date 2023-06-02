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Депутат Рязгордумы Сергей Караев решил отправиться служить в зону СВО

Депутат Рязгордумы Сергей Караев решил отправиться служить в зону СВО. Об этом в пятницу, 2 июня, пишет газета «Рязанские ведомости».

Председатель правления Рязанского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и ветеранов специальных операций» Сергей Караев заявил о желании заключить контракт и отправиться в зону спецоперации в качестве военнослужащего.

«Я служил в Афганистане, а сейчас принял решение, что не могу больше находиться в тылу. У каждого в жизни есть свой „окоп“, своя „огневая точка“. Кто-то воюет на передовой, и он нуждается, в первую очередь, в поддержке, обеспечении, письмах из дома. Ему нужно знать, что он прав и делает правое дело. И мы как организация помогаем, чем можем. Но я, хоть и нахожусь в возрасте, мне 56 лет, тем не менее, постараюсь попасть в состав регулярных войск по контракту либо хотя бы в добровольцы. Я считаю, что умею выполнять боевые задачи, это подтверждают мои награды, отношение ко мне моих командиров. Считаю, что могу быть полезен и смогу многому молодых ребят обучить», — сказал Караев.