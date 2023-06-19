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В «Барсе на Московском» открылся новый спортивно-стрелковый клуб «Викинг» для занятий Action Air

В Рязани открылся новый спортивно-стрелковый клуб «Викинг», входящий в состав Холдинга ФПК «Инвест», для занятий Action Air.

Action Air — это практическая стрельба из пневматического пистолета. Рязанцы могут прийти на групповые тренировки для детей, подростков, молодежи и взрослых, а также на индивидуальные, парные и короткие тренировки.

Спортсмены клуба принимают участие в соревнованиях и совмещают занятия Action Air с практической стрельбой из огнестрельного оружия, посещают интенсивы и сборы, получают спортивные разряды и звания.

В клубе работают профессиональные тренеры и инструкторы, мастера спорта по практической стрельбе, имеющие опыт педагогической работы.

С 20 июня будут проходить занятия в хобби группах и в спортивных группах. Записаться на них и узнать расписание можно в соцсетях «ВКонтакте», Telegram и по телефону: +7 (910) 644-00-10. Также открыта запись на парные и индивидуальные занятия.

Все спортсмены, посещающие полноценные тренировки, могут выезжать с клубом на соревнования. В нем занимаются спортсмены с 10 до 90 лет (дети до 10 лет приглашаются на предварительный просмотр). Клуб работает каждый день с 10:00 до 21:00 по адресу: Торговый дом «Барс», третий этаж, Московское шоссе, д. 5А.