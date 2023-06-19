Рязанский предприниматель установил лавочки и урны возле ТРЦ «Малина», а затем их демонтировал

Рязанский предприниматель рассказал РЗН. инфо, что в 2022 году решил благоустроить территорию на улице Соборной, 21 рядом с ТРЦ «Малина». Он установил несколько лавочек и мусорных урн за свой счёт.

Он также нанял дворника, который три раза в неделю собирал мусор. Но этого было недостаточно.

«Вокруг торгового центра практически не было лавочек, чтобы горожане могли присесть и отдохнуть. Решил сделать доброе дело, поучаствовать в развитии города и благоустроить его. Но так как место стало очень популярным, не успевали своими силами постоянно убирать мусор», — поделился собеседник.

Мужчина попросил мэрию помочь с уборкой. Но получил ответ, что территория не относится к городской. В итоге через год рязанец убрал лавочки и урны.

Весной 2023 бизнесмену сообщили в мэрии, что мусорный контейнер, установленный возле ТРЦ «Малина», переместят к его офису.

«Сейчас лето, окна почти всегда открыты и мы должны теперь вдыхать ароматы с помойки прямо у нас под окнами? Невыносимо проходить там, где этот мусорный бак установлен сейчас, к тому же он настолько бывает переполнен, что из-за ветра мусор разносится во все стороны», — поделился рязанец.

Как пояснила мэрия в ответе на запрос, город оставит площадку у торгового центра и установит дополнительные мусорные контейнеры по соседству с ним. Площадка со зданием на Соборной, 21 — единственное место, которое возможно оборудовать. В ответе РЗН. Инфо чиновники заверили, что с 2022 года рассматривали различные варианты.

«Проведены неоднократные совещания со структурными подразделениями администрации, предпринимателями и ООО „Эко-Пронск“. В итоге определено место — около домов №№ 21 и 23 по улице Соборной. Выбранное место единственное, которое подходит по всем требованиям: к нему есть подъезд для мусоровозов и земля муниципальная. Определен ответственный за содержание площадки. ООО „Эко-Пронск“ подтвердило готовность в обслуживании организуемой контейнерной площадки после ее включения в реестр», — говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что установят два бункера- накопителя объемом восемь кубических метров. Еще одна контейнерная площадка, по словам рязанской мэрии, увеличит площадь сбора мусора в центре исторического квартала.

Металлическое ограждение под площадку мэрия уже установила.

Предприниматель, который пытался сделать территорию около ТРЦ «Малина» благоустроенной, считает, что скоро около его офиса появится еще одна мусорная свалка. На эти мысли его наталкивает состояние контейнерной площадки около ТРЦ.