Предприниматели Рязани смогут бесплатно обучиться юридическим и налоговым аспектам бизнеса

27 июня в рязанской «Точке кипения» по инициативе центра «Мой бизнес» пройдет бесплатный тренинг для предпринимателей «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения». Обучение проведет директор ООО «Областная налоговая консультация», эксперт в области налогообложения и экспортных операций Надежда Скворцова.

Участники разберутся, как определить преимущества и недостатки таких форм бизнеса, как ООО и ИП, получат информацию о системе налогообложения. Спикер также расскажет о системе налогообложения, как зарегистрировать предпринимательскую деятельность и что обязательно нужно сделать после государственной регистрации.

Тренинг пройдет 27 июня с 10 до 15 часов в «Точке кипения», по адресу ул. Каширина, 1Б.