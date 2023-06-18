В Курской области из-за обстрела ВСУ пострадали два человека
В Курской области из-за обстрела ВСУ пострадали два человека. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
ВСУ обстреляли поселок Глушково в Курской области. Всего насчитано около 16 прилетов.
Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в больницу. Им оказывается медицинская помощь.
Повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.
Ранее из-за обстрела ВСУ в регионе произошел пожар на сахарном заводе. l