В Рязанской области 18 июня ожидается до +27 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 18 июня, температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов, днем +22, +27 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 18 июня, температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов, днем +22, +27 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.