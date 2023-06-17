В Госдуме допустили принятие закона о самозапрете на кредиты в июле

В России закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом депутат рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

В России закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом депутат рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

В марте в Госдуму внесли законопроект о праве граждан установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров потребительского займа.

«Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть», — пояснил Аксаков.

По его словам, закон также сможет защитить тех, кто берет кредиты под влиянием мошенников или находясь в эмоциональном порыве.

Закон предусмотрит и так называемый период охлаждения в течение двух дней для тех, кто снова захочет разрешить себе брать кредиты, уточнил депутат.