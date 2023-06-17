Из Центральной России в ближайшие дни уйдет жара

Из Центральной России в ближайшие дни уйдет жара, однако появления дождей не ожидается. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил портал «Метеовести».

Из Центральной России в ближайшие дни уйдет жара, однако появления дождей не ожидается. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил портал « Метеовести ».

"Жара в центральных областях европейской части страны сменится более комфортными температурами, близкими к своей климатической норме, а вот дождей, которые смогли бы как-то существенно поменять засушливый тренд последних трех месяцев, пока не ожидается", — говорится в сообщении.

В воскресенье, 18 июня, дневная температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. Жаркий антициклон сменится на относительно прохладный без ливней и гроз. Ночью возможны кратковременные дожди.

В понедельник температура опустится до 20-25 градусов тепла, во вторник местами возможны небольшие дожди. Среда будет преимущественно сухой и более теплой: 22-27 градусов.