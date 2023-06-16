Путин: ВСУ потеряли около 600 танков и бронемашин

Глава государства Владимир Путин, выступая 16 июня на ПМЭФ, сообщил о потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По информации Путина, человеческие потери украинских военных составляют более, чем 1 к 10.

За время контрнаступления российские военные уничтожили 418 бронемашин и 186 танков ВСУ.

Ранее сообщалось, что на западе Украины объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов.