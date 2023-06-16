На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию

В Ивано-Франковске на западе Украины объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов. Соответствующий приказ был подписан 13 июня, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, все военнообязанные мужчины, проживающие на территории Ивано-Франковской области, должны явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки до 23 июня.

Кроме этого, предприятия, учреждения и различные организации обязаны передать транспорт на нужды ВСУ и других формирований.

За уклонения от мобилизации граждане будут нести административную и уголовную ответственность.

Отметим, что на территории Украины с 24 февраля 2022 года введено военное положение. По нему запрещается выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.