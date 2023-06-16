Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
26°
Сбт, 17
27°
Вск, 18
24°
ЦБ USD 83.65 -0.31 17/06
ЦБ EUR 91.63 0.66 17/06
Нал. USD 82.7 / 86 16/06 15:55
Нал. EUR 89.51 / 91.97 16/06 17:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
22 670
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
23 942
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
20 969
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
25 957
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Жителей Рязани ждет праздник — открытие летнего сезона в Городских рядах. Электронный сет от диджея с международным именем, живая скрипка, квиз «Ароматы Рязани», викторина, мастер-классы — летний сезон у городских торговых рядов ярко стартует 17 июня в 19:00.

В рязанском цирке продолжаются представления нового шоу Гии Эрадзе «Пять континентов». В программе задействованы более 100 артистов и множество животных.

В центральном парке культуры и отдыха пройдут мероприятия фестивального сезона «Лето в парке»: несоревновательный забег, открытая тренировка по теннису, кино под открытым небом, йога, концерт песенного ансамбля «Никулинка» и другие мероприятия.

В клубе Deep пройдет вечеринка «Летнее диско!» Рязанцев приглашают отпраздновать разгар лета на большом танцполе.

В ТРЦ «М5 Молл» для юных рязанцев приготовили праздник. Детям детям предстоит опасная и очень ответственная миссия — вернуть планете радость и веселье, которое намерены похитить злодеи.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».