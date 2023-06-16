Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 июня

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Жителей Рязани ждет праздник — открытие летнего сезона в Городских рядах. Электронный сет от диджея с международным именем, живая скрипка, квиз «Ароматы Рязани», викторина, мастер-классы — летний сезон у городских торговых рядов ярко стартует 17 июня в 19:00.

В рязанском цирке продолжаются представления нового шоу Гии Эрадзе «Пять континентов». В программе задействованы более 100 артистов и множество животных.

В центральном парке культуры и отдыха пройдут мероприятия фестивального сезона «Лето в парке»: несоревновательный забег, открытая тренировка по теннису, кино под открытым небом, йога, концерт песенного ансамбля «Никулинка» и другие мероприятия.

В клубе Deep пройдет вечеринка «Летнее диско!» Рязанцев приглашают отпраздновать разгар лета на большом танцполе.

В ТРЦ «М5 Молл» для юных рязанцев приготовили праздник. Детям детям предстоит опасная и очень ответственная миссия — вернуть планете радость и веселье, которое намерены похитить злодеи.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».