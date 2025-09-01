Пять континентов

Легендарный продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» вновь отправляется в Рязань! На протяжении нескольких лет заслуженный артист РФ Гия Эрадзе приезжает в Рязань с масштабными цирковыми шоу, которые неизменно становятся главным культурным событием в жизни города. Зрителям Рязанского цирка посчастливилось увидеть и оценить все проекты прославленного «Королевского цирка». Представления произвели на публику неизгладимое впечатление. Каждый показ собирал полный зал зрителей, а медиапространство пестрило восторженными отзывами! Весь год на официальный сайт «Королевского цирка» приходило множество писем с просьбой приехать в Рязанский цирк вновь. И вот, с 25 октября 2025 г. Заслуженный артист РФ Гия Эрадзе совместно с компанией «Росгосцирк» представляет публике обновленное цирковое шоу «5 континентов», в неизменно лучших традициях уже полюбившегося жителям и гостям города продюсерского центра.

Шоу Гии Эрадзе «5 континентов» — легендарный 3-х часовой проект, незабываемое зрелище, в котором представлены все цирковые жанры в исполнении более 100 титулованных артистов «Росгосцирка», завоевавших свыше 20 международных наград. Современная программа мирового уровня сочетает в себе масштабные многотонные декорации, эксклюзивные костюмы, авторскую музыку, впечатляющее световое оснащение и невероятные спецэффекты, зрелищные номера и аттракционы.

Удивительно точное переплетение жанров и идей, объединенных общей стилистикой, затрагивает самые глубокие струны души, пробуждая в зрителе букет невероятных эмоций и чувств, взывая к основополагающим качествам: доверия, любви, преданности и единства! Нежность и легкость воздушного дуэта в сочетании с динамикой и эксцентрикой акробатов на дорожке; упоительные мотивы востока, грация и величие верблюдов и мощная взрывная энергетика канадских равнин с грозными бизонами; беспрекословное доверие дуэта воздушных гимнастов и грация утонченной девушки на шаре; удивительная выносливость смелых джигиток; мастерство акробатов на батуте. Сказочное путешествие в морское царство золотых рыбок и пышное гулянье на цыганской свадьбе в окружении медведей. Все это в оригинальной авторской подаче, впечатляющем художественном оформлении, с использованием современного технического оборудования для создания зрелищных спецэффектов и при полном погружении в атмосферу грандиозного циркового перфоманса.

И, конечно же, объединяет всю 3-х часовую канву в единое динамичное действо искрометный талантливый клоунский дуэт «Долли и Домино». Творческий альянс Заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких, репризы которых затрагивают сердца зрителей, позволяет отвлечься от рутинных будней и посмотреть на мир через призму юмора и добра.

Как и другие шоу Гии Эрадзе, легендарный проект славится разнообразием представителей фауны. В этом шоу зрителей ждет самое большое количество дрессированных животных: медведи, лошади, верблюды, голуби, питоны и уникальный аттракцион с шестью канадскими бизонами — единственный в России!

Приглашаем всех жителей и гостей Рязани и области на громкую долгожданную премьеру этой осени! С 25 октября 2025 года и только 1 месяц на манеже рязанского цирка легендарное шоу Гии Эрадзе «5 континентов» — незабываемое кругосветное путешествие, не покидая стен цирка! Яркие эмоции и невероятные впечатления, которые раскрасят будни каждого зрителя!