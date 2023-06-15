Застройщик показал, как будет выглядеть улица Есенина после застройки местного «Барса»

В четверг, 15 июня, на презентации директор и основатель компании «Мармакс» Юрий Юров представил новый проект застройки на месте «Барса» на Есенина.

Юрий Юров отметил, что совместно с администрацией города они переделали нашумевший в 2017 году проект. На него было потрачено три года. Теперь планируется возвести четыре квартала.

«Пространство между кварталами будет доступно для рязанцев. Но при этом у каждого будет внутренний двор. Мы сделаем три торговых площади: со стороны бань по улице Грибоедова, улиц Есенина и Фирсова. Каждую из этих площадей мы наделим своей изюминкой. Все кварталы будут пешеходными, но отдельно планируем зону для такси. Для личных автомобилей построим подземную парковку», — поделился директор строительной компании.

Также Юров рассказал, что на месте «Барса» на Есенина будет только одна высотка в 25 этажей, остальные дома по 7-10 этажей.

«Сейчас проект выглядит совершенно по-другому. Плотность кардинально уменьшилась. В старом проекте один только трехэтажный торговый центр занимал 100 тысяч квадратных метров. Сейчас мы полностью отказались от этого», — подчеркнул мужчина.

По словам Юрия Юрова, они также отказались от надземных переходов, сноса бассейна «Спартак» и уменьшения полос. Прогулочную зону с кафе и фонтанами и детские площадки решили оставить. Кроме того он отметил, что на данный момент компания обсуждает сроки начала строительства первого квартала, на месте снесенной автозаправки, с администрацией города.

Напомним, в октябре 2021 года на этом месте уже снесли автозаправку. Участок входит в территорию строительства жилого комплекса с шестью высотками на месте «Барса» на Есенина и «Апельсина». Власти утвердили проект планировки территории в 2018 году. В 2021 году стало известно, что застройщик согласился снизить высоту будущих зданий.