В Кемеровской области семилетний ребенок насмерть отравился арбузом

В городе Анжеро-Судженск Кемеровской области семилетний ребенок насмерть отравился арбузом. Об этом сообщил НТВ.

Отмечается, что родители умершего мальчика купили арбуз в местном магазине. Через два дня двое детей съели его, после чего им стало плохо.

У семилетнего ребенка на фоне кишечной инфекции случились отек мозга и обезвоживание. Он впал в кому и через некоторое время умер. У восьмилетнего мальчика обнаружили сильное воспаление кишечника.

В городе организовали эпидемиологическое расследование. Также возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».