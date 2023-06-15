Депутат Владимир Бочаров покинул рязанскую гордуму

Владимир Бочаров покинул рязанскую гордуму. В четверг, 15 июня, по результатам проверки декларации о доходах депутата, его полномочия прекратили.
Депутат избирался по одномандатному округу № 9. Отмечается, что такое решение принято после проверки антикоррупционного комитета Рязанской области.
Также на заседании депутату Сергею Караеву вынесли предупреждения за несоответствия в декларациях 2019-2021 годов.
Председатель бюджетного комитета Галина Трушина пояснила, что различные наказания связаны с разными нарушениями при сдаче деклараций. В первом случае — оно не предусматривает предупреждения. Какое конкретное нарушение допустил Бочаров — Трушина не озвучила.
По данным РЯЗИНФОРМБЮРО, в поданной Бочаровым декларации обнаружились несоответствия. Речь идет о наличии облигаций западных банков.