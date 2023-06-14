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В Рязанской области создадут ряд новых производств

В Рязанской области создадут ряд новых производств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Большинство проектов запустят в индустриальном парке «Рязанский». Один из них выполнят в рамках соглашения с ООО «ЗАКОРД». Планируется открыть производство автомобильных компонентов. АО «Моринформсистема — Агат-КИП» намерен создать предприятие по разработке и выпуску современных приборов измерения и контроля различных параметров среды.

Также ООО «Гаэль» построит на территории индустриального парка завод по производству бытовой химии, а ООО «МЕДИТЕЛЛ» — производство санитарно-гигиенических изделий и изделий медицинского назначения.

Отмечается, что ООО «Авангард» планирует создать производственно-перерабатывающий распределительный центр, включая мясоперерабатывающий цех.

В Новомичуринске планируют построить новый высокотехнологический завод по переработке молока и производству различных видов молочной продукции.

Также на ПМЭФ-2023 было заключено соглашение между правительствами Чеченской Республики и Рязанской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Пакет соглашений о сотрудничестве в разных сферах социально-экономического развития региона подписал губернатор Павел Малков.

Ранее появилась информация, что в индустриальном парке «Рязанский» создадут международный терминал «Дягилево».