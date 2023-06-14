В индустриальном парке «Рязанский» создадут международный терминал «Дягилево»

В индустриальном парке «Рязанский» создадут международный терминал «Дягилево». Об этом в Telegram-канале сообщил зампред правительства Артем Никитин.

Соглашение о создании подписал на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Павел Малков.

«Мы нашли качественную альтернативу Сухому порту, которая по масштабности самого проекта даже превосходит наши изначальные планы», — заявил Никитин. По его словам, инвестор вложит в проект 6,5 миллиарда рублей и создаст всю логистическую инфраструктуру, необходимую для успешного развития предприятий парка и всего промышленного комплекса области.

Транспортный терминал каждый день будет готов принимать до 500 вагонов. Он соединит железнодорожную и автомобильную ветки. «А это значит, что поставки продукции резидентов парка и предприятий региона можно будет организовывать во всех направлениях и с грамотной логистикой», — заявил Никитин. Также в терминале создадут распределительный центр, а также откроют склады временного хранения.

Помимо этого, появится современный таможенный пост.

К строительству терминала инвестор приступит в 2023 году.