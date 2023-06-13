Представители рязанских компаний посетили одну из производственных площадок «КухниСпаркс»

Состоялась рабочая встреча по обмену опытом среди участников национального проекта «Производительность труда» и его региональной части. Представители рязанских компаний вместе с сотрудниками Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса посетили одну из производственных площадок фирмы «КухниСпаркс».

Предприятие присоединилось к региональному проекту «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» в апреле 2022 года. За время активной фазы в результате применения бережливых инструментов на участке сборки мебели, который был выбран эталонным, были достигнуты результаты, значительно превышающие целевые. Так, время протекания процесса сборки сократилось на 32%, а выработка персонала увеличилась на 34%.

Представители компании поделились своим опытом повышения эффективности, в частности, за счет последовательного выполнения определенных действий и перебалансировки операций. Гости познакомились с организацией проектного офиса, визуальным управлением, посетили производство, где на отдельных производственных участках смогли увидеть результат применения новейших технологий.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» инициирован Президентом Владимиром Путиным. Нацпроект призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. На сегодняшний день более 80 рязанских предприятий являются частью нацпроекта «Производительность труда», а 31 региональная компания внедряет улучшения в рамках проекта «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области».