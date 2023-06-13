Новая газета: и.о. мэра Артемов уволил замглавы горадминистрации Надежду Штевнину

В пятницу, 9 июня и.о. мэра Рязани Виталий Артемов уволил заместителя главы горадминистрации, куратора социальной сферы 42-летнюю Надежду Штевнину. Об этом пишет рязанская «Новая газета».

На ее место хотят назначить 64-летнюю директора библиотеки им. С. Есенина, начальницу Общественной палаты Рязани Ларису Крохалеву. Она знаменита бизнесом мужа, который владеет рюмочной в рабочем квартале Керамзавод на окраине Рязани.

Также по этому адресу находятся производственные и иные помещения ООО «Рязаньэлеватор», которое с декабря 2016 по 5 сентября 2017 года возглавлял Виталий Артемов.

«Заместитель главы администрации Надежда Штевнина с 13 по 21 июня находится в очередном отпуске, при этом Надеждой Николаевной написано заявление на увольнение по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе мэрии.