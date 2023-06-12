В Москве под колесами «Киа» погиб мотоциклист

В Москве 12 июня произошла смертельная авария. Об этом сообщает Shot.

Днем в районе 4-ой Гражданской улицы Kia столкнулась с мотоциклом.

По предварительным данным, женщина за рулем легковушки не пропустила ехавшего мотоциклиста и врезалась в него.

В результате мужчина за рулем мото скончался на месте происшествия.

Telegram-канал «360tv» добавил, что погибшим оказался 53-летний мужчина. Его дома ждала дочь, в которая в этот день должна была праздновать свой День рождения.