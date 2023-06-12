Путин назвал бессмысленными удары ВСУ по жилым кварталам
Глава государства Владимир Путин поразмышлял о причинах атак ВСУ по жилым кварталам. Видеофрагмент 12 июня опубликовали в Telegram-канале «IZ.RU».
Путин, находясь в кругу соратников с бокалом шампанского в руках, задался вопросом: зачем украинские военные наносят удары по жилым кварталам.
«Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Это удивительно», — подчеркнул глава государства, добавив, что в действиях ВСУ нет никакого военного смысла.
Его собеседница, которая не попала в кадр, пояснила ему, что «это просто запугивание».