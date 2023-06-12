Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
18°
Втр, 13
19°
Срд, 14
18°
ЦБ USD 82.64 0.55 10/06
ЦБ EUR 89.01 0.97 10/06
Нал. USD 81.5 / 84.6 12/06 11:14
Нал. EUR 88.3 / 89.89 12/06 11:14
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
18 770
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
20 045
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
17 474
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
22 307
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На оперу «Алеко» в рязанскую филармонию пустили не всех желающих
В филармонии гостям сообщили, что зал полон.

На оперу Сергея Рахманинова «Алеко», которую перенесли из Рязанского кремля в филармонию, пустили не всех желающих.

Об этом редакции рассказали рязанцы. В филармонии гостям сообщили, что зал полон, поэтому остальные зрители не смогут попасть на выступление.

По мнению рязанцев, погода позволяла провести оперу в кремле. Тогда все зрители могли остаться с хорошим настроением от мероприятия.

Напомним, опера Сергея Рахманинова «Алеко» прошла в составе фестиваля искусств «Кремлевские вечера». Вход был свободным.

Оперу перенесли с территории кремля в концертный зал филармонии из-за температуры ниже +16 градусов.