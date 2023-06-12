На оперу «Алеко» в рязанскую филармонию пустили не всех желающих

В филармонии гостям сообщили, что зал полон.

На оперу Сергея Рахманинова «Алеко», которую перенесли из Рязанского кремля в филармонию, пустили не всех желающих.

Об этом редакции рассказали рязанцы. В филармонии гостям сообщили, что зал полон, поэтому остальные зрители не смогут попасть на выступление.

По мнению рязанцев, погода позволяла провести оперу в кремле. Тогда все зрители могли остаться с хорошим настроением от мероприятия.

Напомним, опера Сергея Рахманинова «Алеко» прошла в составе фестиваля искусств «Кремлевские вечера». Вход был свободным.

Оперу перенесли с территории кремля в концертный зал филармонии из-за температуры ниже +16 градусов.